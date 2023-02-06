بعد 15 عاما من اعتزاله كرة القدم، أنهى الزلزال المدمر الذي ضرب سورية اليوم (الإثنين) حياة نجم منتخب سورية السابق اللاعب نادر جوخدار عن 45 عاماً إثر انهيار المبنى الذي يسكنه في مدينة جبلة الساحلية.

وقال الاتحاد السوري في حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سورية السابق نادر جوخدار ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الإثنين، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين».

وشغل جوخدار مركز الهجوم مع نادي الوثبة، ثم احترف مع الفيصلي والوحدات الأردنيين حتى انتهاء مسيرته في 2008.

ونعت إدارة نادي الوثبة لاعبها السابق الذي حمل ألوانها في فترتين: «ننعى إليكم فقيد نادينا والرياضة السورية لاعبنا الدولي السابق نادر جوخدار وولده تاج الدين اللذين وفاتهما المنية فجر اليوم على إثر الزلزال الذي ضرب بلدنا، وتتقدم بأحر العزاء لأسرة الفقيدين».

كما لعب مع منتخب سورية بين 1995 و1997 وشارك معه في كأس آسيا 1996، ودرّب نادي السلام زغرتا اللبناني العام الماضي.