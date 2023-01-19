أكدت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم (الخميس)، وفاة شخص وإصابة العشرات في تدافع خارج ملعب البصرة الدولي جنوب البلاد، رغم نفي محافظ البصرة وقوع أي وفيات.

وأفاد مصدر طبي في البصرة ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 80 شخصاً وذلك أثناء تدافع بين عدد من المشجعين خارج ملعب البصرة الذي يقام فيه المباراة النهائية لبطولة خليجي 25.

وحذر محافظ البصرة من احتمال نقل نهائي خليجي 25 خارج العراق في حال استمرار التدافع، لكنه تراجع مؤكدا أن المباراة في موعدها.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية: «إنه تم توفير شاشات عملاقة في أكثر من 11 ساحة لمتابعة نهائي خليجي 25، مشددا على أن الوضع في ملعب جذع النخلة لم يخرج عن السيطرة».

وكان رئيس الوزراء العراقي وصل إلى محافظة البصرة لعقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الأمن بخصوص الحادث، وبحسب إحصاءات غير رسمية فإن هناك أكثر من 150 ألف مشجع عراقي خارج الملعب ولم يتمكن الأمن من السيطرة على الوضع.

وانطلقت البطولة في 6 يناير، بمشاركة منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي الستة: البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، بالإضافة إلى اليمن والعراق.