كشفت تقارير محلية في مصر أن لجنة مشكلة من وزارة الشباب والرياضة تواصل فحص أوراق ومستندات نادي الإسماعيلي، ومراجعة ملفاته الإدارية والفنية والقانونية، تمهيدا لتسليمه رسميا إلى الوزارة في أعقاب الاستقالة الجماعية التي قدمها مجلس إدارة النادي برئاسة يحيى الكومي.وبات الإسماعيلي يتذيل بمفرده ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في المركز 18 برصيد 7 نقاط بعدما اكتفى بفوز واحد في 13 جولة، وأصبح مهددا بالهبوط للمرة الثانية في تاريخه بعد 65 عاما.وبدأت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، في إجراءات استلام النادي المصري العريق المشهور بلقب «الدراويش» في أعقاب قبول استقالة كامل أعضاء مجلس إدارة النادي، بناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.وقالت اللجنة إن وزير الشباب والرياضة يولي ملف النادي الإسماعيلي اهتماما بالغا ويتابع بدقة كافة الإجراءات التي تقوم بها اللجنة حرصاً منه على عودة الهدوء والاستقرار داخل القلعة الصفراء.ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها يوم الثلاثاء 17 يناير 2023 ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء لائحة النادي وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.