أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم عن أسفه الشديد لخُروج بعض الأمور التنظيميّة عن إطارها الصحيح في مراسم افتتاح فعاليات كأس خليجي 25 في مدينة البصرة.

وتقدم رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال في بيان صحفي باعتذارٍ للوفد الكويتي لما واجهه من صعوباتٍ في دخول ملعب جذع النخلة، وما نتج عنه من مغادرة ممثل سمو أمير البلاد رئيس اللجنة الأولمبيّة الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة.

وأبدى درجال أسفه الشديد لمشاهد التدافع الجماهيري التي حدثت أمام الملعب وداخل المقصورةِ الرئيسية، مؤكداً أن الاتحاد العراقي، وكذلك القائمين على تنظيم البطولة، سيضعان في الاعتبار ضرورة تلافي ما حدث لضمان ظهور العملية التنظيميّة في أفضل صُورةٍ ابتداءً من مباريات اليوم الثاني للبطولة.

وأشار درجال إلى إن ما حدث من أمورٍ تنظيميةٍ لن يؤثر على متانة العلاقة بين العراق والكويت، وخصوصاً على المستوى الرياضي. لافتاً إلى إن الاتحاد الكويتي كان من أشد الداعمين لإقامة البُطولة في مدينة البصرة سواء من خلال زيارة رئيس الاتحاد الكويتي عبدالله الشاهين والوفد المرافق له لملعبي البطولة قبل إقامتها بنحو 3 أسابيع، أو بتواجد المنتخب الكويتي لمُلاقاة منتخب العراق ودياً في ملعب الميناء الأولمبي.

وحثّ عدنان درجال الجماهير على ضرورة مُواصلةِ الدعم والمُساندة من أجل إنجاح البطولة التي تمثل بوابة عودة الرياضة العراقيّة لاستضافة الأحداث الرياضيّة بعد فترةٍ طويلةٍ من الغياب.