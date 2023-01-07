أعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد، ملعب جذع النخلة لحضور مراسم الافتتاح، حفاظاً على سلامته وسلامة الوفد المرافق له.

ونوه الاتحاد الكويتي في بيان، بأنه نظرا لما حدث وتضامنا مع ممثل أمير البلاد، فقد انسحب بدوره رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية.

وزاد البيان: "وحفاظا على مكانة وأهمية البطولة، ودعماً للإخوة الأشقاء، فإن منتخب الكويت لكرة القدم، سيستمر في المشاركة في فعاليات البطولة، مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها استمرار المشاركة".

وتعهد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، بمتابعة أمور المنتخب الوطني الكويتي للتأكد من عدم تأثر اللاعبين بأي من تلك الأحداث، والاطمئنان على أمنهم وسلامتهم.

وطمأن الاتحاد الكويتي الجماهير على سلامة اللاعبين وجميع أعضاء الوفد الكويتي المتواجد حاليا في مدينة البصرة، ودعا الجماهير لمواصلة الدعم والمساندة لمنتخب الكويت في البطولة.