نظمت اللجنة السعودية لليوغا، محاضرة تعريفية لليوغا ضمن فعاليات وأنشطة «برنامج تمكين الشباب العربي» الذي نظمته وترعاه وزارة الرياضة السعودية، وبمشاركة وحضور ١١ دولة عربية في جدة.

استهدفت المحاضرة التعريف بأهمية ممارسة اليوغا في تحسين جودة الحياة ونشرها بالعالم العربي، ودعم الدول العربية لتنظيم الفعاليات الخاصة باليوغا بجميع أنواعها، والبدء في نشرها بشكل أوسع داخل دولهم. علاوة على إطلاع المشاركين على مستجدات وممارسات اليوغا في المملكة العربية السعودية. وبجانب المحاضرة أقيمت ورشة عمل تطبيقية لليوغا للوفود المشاركة في البرنامج البالغ عددها 11 دولة عربية.

وانطلقت فعاليات البرنامج النوعي تحت مظلة وزارة الرياضة. ويسعى البرنامج إلى تعريف الوفود العربية الشبابية على المستجدات الرياضية والثقافية والترفيهية بالمنطقة ومنها اليوغا. كما تهدف اللجنة السعودية لليوغا إلى نشر ثقافة رياضة اليوغا بأنواعها مثل اليوغا للصحة والرفاه، واليوغا آسانا الاحترافية، واليوغا العلاجية، بين دول المنطقة؛ لتحسين الصحة لجميع أفراد المجتمع في العالم العربي، وتمتعهم بالصحة والرفاه الجسدي والنفسي.

وأوضحت رئيس اللجنة السعودية لليوغا نوف بنت محمد المروعي، أن مشاركة اللجنة السعودية لليوغا بمحاضرة وورشة عمل تدريبية للوفود العربية ضمن برنامج تمكين الشباب العربي، تؤكد ريادة المملكة في ممارسة رياضة اليوغا على مستوى المنطقة، وتأتي ضمن جهود اللجنة السعودية لليوغا في نقل خبراتها التراكمية على المستوى التنظيمي وممارسة اليوغا بالمبادرة بإطلاق المبادرت والمسابقات، وإقامة الفعاليات والأنشطة لنشر رياضة اليوغا على نطاق واسع، انطلاقاً من رؤيتها في تأهيل مجتمع ممارس لرياضة اليوغا للتمتع برفاهية العافية البدنية والنفسية، وإيماناً من رسالتها بزيادة عدد الممارسين، والتحفيز على نشر الوعي والحماس لممارستها كنمط حياة لجميع فئات المجتمع، وزيادة الفعاليات والمبادرات والتشجيع عليها، وبناء جيل صحي من محبي الرياضة من الهواة والمحترفين، الذين نعول عليهم كثيراً في قيادة الشغف لممارستها، ومن ثم الوصول إلى مجتمع صحي ورياضي، والتأهل للتنافس على البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

أما عن اليوغا آسانا فأضافت المروعي أن اللجنة السعودية لليوغا تعمل حالياً على تحقيق عدة مستهدفات، يأتي على رأس أولوياتها في الفترة الحالية توثيق آلية رياضة اليوغا آسانا وأهدافها الرياضية في تسهيل نشرها في المجتمع بالطريقة الصحيحة، ودراسة استقطاب وتأهيل اللاعبين والمدربين السعوديين المحترفين، لتكوين فرق مؤهلة للمشاركة في الفعاليات والبطولات، وتدريب حكام قادرين على المشاركة الفعّالة، والعمل على توفير صالات رياضية تابعة للجنة السعودية لليوغا في مختلف مدن المملكة.