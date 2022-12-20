منح العاهل المغربي محمد السادس، اليوم (الثلاثاء)، أعضاء المنتخب المغربي «وسام العرش»، بعد مشاركتهم التاريخية في كأس العالم، خلال استقباله لهم بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، بعد أدائهم المتميز في كأس العالم قطر 2022.

وكرم العاهل المغربي، مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بعد إنجاز المونديال، وأظهرت الصور توافد لاعبي المنتخب المغربي برفقة أمهاتم إلى القصر الملكي في الرباط لحضور لحظة التكريم.

وعقب مباراة نصف نهاية كأس العالم بين المغرب وفرنسا، الأربعاء الماضي، أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع الركراكي، وخص العاهل المغربي، المدرب واللاعبين ومجموع مكونات الفريق الوطني، بإشادة كبيرة لما قدموه من إنجازات متميزة خلال كأس العالم، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.

وعادت بعثة منتخب المغرب مساء الثلاثاء إلى البلاد بعد انتهاء مشوار الفريق في بطولة كأس العالم قطر 2022 إذ كانت في استقبالها جموع حاشدة من الشعب وعبرت الحافلات المكشوفة للمنتخب المغربي شارع الحسن الثاني، وساحة 16 نوفمبر، وساحة شالة، وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس، وساحة البريد، وساحة محمد الخامس، وساحة 11 يناير، وشارع مولاي الحسن، وباب السفراء، وصولاً إلى القصر الملكي.

ونزل مئات الآلاف من المغرب بكل فئاته الاجتماعية لاستقبال وتحية المنتخب الوطني بعد مشاركته التاريخية في كأس العالم، التي أنهاها بالحصول على المركز الرابع مرددين عبارة «ديما مغرب».

وتبادل اللاعبون التحية مع الجماهير المغربية التي ارتدت قمصانا بأسماء نجومها المفضلين مع رفع العلم الوطني، بينما أشعل البعض الألعاب النارية مع رفع شعار «الشعب يريد كأس أفريقيا».