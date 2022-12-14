أعرب نجم المنتخب المغربي ونادي الاتحاد سابقاً أحمد بهجا عن تفاؤله بفوز المغرب أمام فرنسا في نصف نهائي مونديال كأس العالم 2022.

وقال بهجا في تصريح إلى «عكاظ»: الفريق المغربي بذل مجهوداً كبيراً، والدليل وصوله إلى دور الأربعة، وهذا شيء يؤكد قوة العمل الذي يقوم به الفريق سواء من معسكر، أو المدرب الوطني وليد الركراكي الذي يعرف جميع اللاعبين، والطريقة التي يتعامل بها مع كل لاعب، وهذا الشيء جعلنا نصل إلى دور الأربعة.

وأضاف بهجا: نحن من عام 1995 إلى 2000، واجهنا منتخب فرنسا في مباريات ودية وأخرى غير رسمية أربع مرات، فزنا على أرضنا مرتين، وكذلك على أرضهم مرتين.

وقال بهجا: المغرب لن يعود للوراء، وسيصل إلى النهائي إن شاء الله، وسيكون منتخبنا طرفاً في النهائي أمام الأرجنتين وهذا توقع مني شخصياً.

وكشف بهجا أنه يعمل حالياً في مجال التدريب «حالياً أعمل في مهنة التدريب، وسبق لي أن دربت 4 فرق، ومستقبلا سوف أكون مدرباً في السعودية أو قطر أو الإمارات، لم تصلني عروض بعد، ولكني حريص على نيل فرصة التدريب في السعودية، وهذه أهم أمنياتي».



