فُتحت أبواب التاريخ على مصراعيها واختارت ليلة السادس من ديسمبر 2022 لتكون ليلة تاريخية وموعداً لن يُنسى أبدا، عقب أن كتب المنتخب المغربي نفسه كأول منتخب عربي في التاريخ يصل إلى دور الـ8 في نهائيات كأس العالم، ورابع منتخب أفريقي يصل إلى هذا الدور، بعد الكاميرون 1990، والسنغال 2002، وغانا 2010.

وكان منتخب «أسود الأطلس» قد بدأ مشواره في البطولة بالتعادل سلبياً مع منتخب كرواتيا، قبل أن يكسب منتخب بلجيكا بهدفين دون رد، ويختم مشواره في دور المجموعات بالفوز على منتخب كندا بهدفين لهدف وتصدر مجموعته، ليلاقي منتخب إسبانيا ويكسبه بركلات الترجيح.