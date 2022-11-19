أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم، جدول مباريات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين «خليجي 25»، التي ستُقام في مدينة «البصرة» بالعراق خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

وتنطلق مباريات البطولة باللقاء الافتتاحي 6 يناير بين منتخبي العراق (المستضيف) وعمان ضمن منافسات المجموعة الأولى، على استاد البصرة الدولي.

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي، استضافة مدينة البصرة العراقية بطولة «خليجي 25» في موعدها وكما هو مقرر سابقاً.

وقال «لدينا تنسيق مستمر ومشترك مع الإخوة في اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد العراقي لكرة القدم، وهناك اطلاع دائم على جميع المستجدات، وجميع الأمور التنظيمية الأخرى ذات الصلة».

وأضاف «هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات، وما حدث في مباراة العراق وكوستاريكا الودية، التي أُلغيت في اللحظات الأخيرة دون الخوض في تفاصيلها لن يكون سببا أو ذريعة يتحجج بها البعض لعرقلة عملنا لإقامة خليجي 25 بالبصرة».

وكان الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم قد أعلن فجأة إلغاء مباراة ودية مع المنتخب العراقي كانت مقررة الخميس في البصرة، بسبب عدم رغبة الاتحاد الكوستاريكي في ختم الجوازات لدى الدخول إلى العراق خشية تأثر رحلاتهم الأخرى إلى دول مثل الولايات المتحدة، وهو ما صرحت به المتحدثة باسم الاتحاد الكوستاريكي جينا إسكوبار، على الرغم من تحمل العراق تكلفة معسكر منتخب كوستاريكا في الكويت، مقابل إقامة المباراة الودية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر حكومي لم تفصح عن اسمه، أن طائرة خاصة تقل محافظ البصرة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم توجهت إلى الكويت لنقل منتخب كوستاريكا لخوض المباراة، وتقديم كافة التسهيلات لبعثة المنتخب الضيف، لكن مسؤولي الكرة في كوستاريكا قرروا فجأة إلغاء المباراة.

وأكد الرميحي ثقة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في قيام الاتحاد العراقي لكرة القدم بمعالجة أي قصور يظهر، والعمل على عدم تكراره وتداركه في حينه. وقال «هم قادرون على ذلك بما يملكون من خبرات تنظيمية وكفاءات ميدانية».

وأجريت قرعة بطولة «خليجي 25» يوم 25 أكتوبر الماضي بالبصرة، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق واليمن والسعودية وعمان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر والبحرين والكويت والإمارات.

واستضاف العراق منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم أول مرة عام 1979 (النسخة الخامسة من البطولة) في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي، وتوج بلقبها.

وتنظم كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019.