توفي اليوم (الثلاثاء)، لاعب المنتخب الأردني لكرة اليد ونادي كفرنجة، عادل بكر عطاري، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، مساء أمس (الاثنين)، خلال مباراة فريقه أمام السلط ببطولة كأس الأردن لكرة اليد.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، نُقل اللاعب بعد سقوطه في مباراة أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة اليوم، وكان اتحاد كرة اليد قد ألغى مباريات أمس بسبب الحادثة.

ولحظة تعرض اللاعب للأزمة القلبية في منتصف الشوط الثاني هرعت الأجهزة الطبية الموجودة مع الفريقين ورجال الدفاع المدني لإجراء كافة الإسعافات المطلوبة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى بواسطة إسعاف الدفاع المدني.

وأجرى الاتحاد الأردني لكرة اليد كافة الإجراءات المتعلقة بإدخال اللاعب إلى المستشفى، بمتابعة وحضور من وزير الشباب إلى المستشفى واللجنة الأولمبية ومن رئيس وأعضاء الاتحاد الذين أمضوا ليل أمس مع ذوي اللاعب وأسرة نادي كفرنجة والأندية الأخرى في المستشفى لمتابعة حالة اللاعب.

وتقرر أن تتم الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم في مسجد مقبرة سحاب، في حين أعلن الاتحاد الأردني لكرة اليد تعليق جميع نشاطات كرة اليد لمدة 3 أيام حداداً على وفاة اللاعب.