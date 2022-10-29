حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاتحاد التونسي للعبة الشعبية من أن مشاركة البلاد في نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر هذا العام ربما تتعرض للتهديد، إذا تبين وجود أي تدخل حكومي في إدارة شؤون الاتحاد المحلي.

وتأهل المنتخب التونسي للنهائيات العالمية للمرة السادسة، وأوقعته قرعة الدور الأول ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا (حامل اللقب) وأستراليا والدنمارك.

وسيبدأ المنتخب التونسي مسيرته في النهائيات في مواجهة الدنمارك يوم 22 نوفمبر المقبل.

وأرسل «فيفا» خطابا إلى الاتحاد التونسي للعبة الأسبوع الماضي لخص فيه نقاط قلقه، بعد أن هدد وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش بحل بعض الهيئات، إلى جانب بعض التصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة وأزعجت «فيفا».

وأكد «فيفا» لـ«رويترز» إرسال الخطاب، لكن رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وقالت «رويترز» إنها لم تتلق أي رد فوري من جانب الاتحاد التونسي أو وزارة الرياضة التونسية.

وقال الخطاب إن عدم الالتزام بالاستقلالية في العمل من جانب الاتحاد التونسي سيعرض الاتحاد المحلي لعقوبات طبقا للوائح «فيفا» من بينها الإيقاف.