أجريت قرعة بطولة «خليجي 25» أمس (الثلاثاء) في مدينة البصرة العراقية، بحضور وفود المنتخبات الثمانية المشاركة.وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية ومثيرة، إذ يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق «المضيف»، عمان واليمن، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات قطر، والإمارات، والكويت، والبحرين، وستكون مباريات «خليجي 25» على ملعبي جذع النخلة والميناء في مدينة البصرة.وتقام بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، وكانت النسخة الأولى في البحرين عام 1970، فيما أقيمت النسخة الأخيرة في قطر عام 2019، ويعتبر المنتخب البحريني صاحب أول لقب في تاريخ البطولة الخليجية.وتأتي استضافة العراق لكأس الخليج القادمة بعد أكثر من 40 عاماً للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن احتضنت النسخة الأولى عام 1979 في بغداد على استاد الشعب الدولي، وتوج «أسود الرافدين» بكأس الخليج الخامسة.