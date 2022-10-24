تسحب عند الساعة 11:00 من صباح غد (الثلاثاء) قرعة خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية، إذ سيتم الاعتماد على التصنيف الأخير للفيفا لتوزيع مستويات المنتخبات المشاركة عند إجراء القرعة، بعد اعتماد لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، آليتها وفقاً للمادة الخامسة من لائحة المسابقات خلال الاجتماع الذي عقد اليوم (الاثنين) في البصرة.

وترأس الاجتماع الدكتور حميد الشيباني (من اليمن) رئيس اللجنة، وبحضور نائبه الإماراتي محمد هزام الظاهري، والبحريني راشد الزعبي، والكويتي صلاح القناعي، والقطري أحمد الحرمي، والسعودي خالد المقرن، والعُماني قتيبة الغيلاني، والعراقي شهاب أحمد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الاطلاع على جاهزية المنشآت الرياضية لاستضافة البطولة ومقار إقامة المنتخبات المشاركة من خلال الفنادق المرشحة للاستضافة.

وأكدت اللجنة دعمها الكامل لإنجاح إقامة البطولة في العراق وفق الظروف الممكنة مشيدة بالجهود المبذولة من الأشقاء العراقيين لاستضافة البطولة، ومطالبة بوجود تسهيلات دخول للمشجعين لحضور البطولة.

كما عقدت للجنة الإعلامية للبطولة اجتماعها الأول برئاسة أحمد زامل، وبحضور السعودي فيصل الطويهر، والقطري خالد الكواري، والكويتي سطام السهلي، واليمني معاذ الخميسي، والعماني يونس الغفري، والإماراتي سالم النقبي، والبحريني أحمد ميرزا، بلال مصطفى (مقرر اللجنة)، ورحب أحمد زامل رئيس اللجنة الإعلامية بالحضور وأثنى على تواجدهم في محافظة البصرة، وعلى جهودهم لإنجاح إقامة البطولة في البصرة، ووفقاً لجدول أعمال اللجنة تم الاطلاع على اختصاصات اللجنة الإعلامية بناءً على لائحة البطولة، وتم اعتماد اختيار خالد الكواري رئيس الوفد الإعلامي القطري نائباً لرئيس اللجنة الإعلامية لخليجي 25 بناءً على ترشيح من أعضاء اللجنة الإعلامية، كما تم اعتماد تشكيل اللجنة الإعلامية للبطولة والمصادقة عليها.

وناقشت اللجنة كذلك الإجراءات التنظيمية الخاصة بالأمور الإعلامية لبطولة كأس الخليج الخامسة والعشرين وأيضاً الترتيبات اللوجستية الخاصة بالوفود الإعلامية الرسمية.

وتختص اللجنة الإعلامية بالعديد من المهام، ومنها: رسم سياسة إعلامية موحدة للبطولة وتنقل أنشطتها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك من خلال حث الأجهزة الإعلامية في الدول المشاركة للقيام بالترويج للبطولة بما يتفق وأهدافها الرياضية السامية وتسويق الدعاية اللازمة لها، وشدد الحضور على ضرورة مراعاة أن ينال كل منتخب من المنتخبات المشاركة حقه من التغطية الإعلامية على قدر واحد من المساواة بينه وبين المنتخبات المشاركة الأخرى، إضافة إلى التركيز على تجنب نشر أو عرض أو إذاعة أوتداول أي حديث أو مقالة لا تخدم أهداف البطولة، كما تم اعتماد العمل على توعية الجماهير الرياضية بكل ما هو هادف وبعيداً عن الإثارة والتعصب، وعدم نشر ما يمكن أن يزيد من إثارة حماس الجماهير بشكل سيئ، كما يتعلق ذلك بعدم نشر الشكاوى والاحتجاجات التي قد تتقدم بها الفرق، وأن تُترك هذه الموضوعات إلى اللجان المختصة للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ويحق للجنة تحديد عدد الوفود الإعلامية لكل دولة مشاركة في البطولة، وتهتم كذلك بإقامة دورات وندوات توعية إعلامية مصاحبة لفعاليات البطولة خاصة بالإعلاميين ووضع برنامج المؤتمرات الصحفية للمدربين قبل وبعد الدورة، إضافة إلى تسمية منسقين إعلاميين للمباريات.