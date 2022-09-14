كشفت تقارير صحفية أن مصر ترغب في التقدم بطلب استضافة ​دورة الألعاب الأولمبية 2036​، وذلك خلال زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، إلى جمهورية مصر في 23 ديسمبر القادم.

ووفقا للتقارير، ستشهد زيارة باخ مقابلة رئيس جمهورية مصر ​عبدالفتاح السيسي​ يوم 24 من الشهر نفسه في وفد رسمي ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية من أجل عرض عليه تنظيم مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036.

وكشفت أن وزير الشباب والرياضة ​أشرف صبحي​ يتفقد برفقة رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب مقر اللجنة الأولمبية المصرية باستاد القاهرة الدولي تمهيدا لاستقبال الألماني توماس باخ.