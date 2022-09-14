كشفت تقارير صحفية أن مصر ترغب في التقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، وذلك خلال زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، إلى جمهورية مصر في 23 ديسمبر القادم.
ووفقا للتقارير، ستشهد زيارة باخ مقابلة رئيس جمهورية مصر عبدالفتاح السيسي يوم 24 من الشهر نفسه في وفد رسمي ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية من أجل عرض عليه تنظيم مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036.
وكشفت أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي يتفقد برفقة رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب مقر اللجنة الأولمبية المصرية باستاد القاهرة الدولي تمهيدا لاستقبال الألماني توماس باخ.