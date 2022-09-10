عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد العربي لكرة القدم، الاتحاد الجزائري ومنتخبه للناشئين ولاعبه عبدالحق بن أدير، تجاه ما حدث عقب انتهاء مباراة منتخبي الجزائر والمغرب في نهائي مسابقة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، التي أقيمت الخميس الماضي وتوج من خلالها منتخب الجزائر بطلا للبطولة، إذ تم تغريم اتحاد الكرة 145 ألف دولار أمريكي، لدخول الجمهور إلى أرضية الملعب، ومشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب المغربي، وإيقاف اللاعب عبدالحق بن أدير 6 أشهر لتهجمه على حارس المنتخب المغربي. كما تم تغريم المنتخب المغربي 25 ألف دولار أمريكي، لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب الجزائري.

وأشارت اللجنة إلى أن القرارات قابلة للاستئناف. ويؤكد الاتحاد العربي لكرة القدم، في هذا الإطار، رفضه التام لأي تجاوزات أو خروج عن الروح الرياضية في مختلف مسابقاته.