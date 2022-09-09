سيظهر نحو 12 لاعباً هلالياً في استاد لوسيل الدولي مساء اليوم خلال مواجهة الزعيم أمام الزمالك المصري ضمن كأس لوسيل النهائي الذي يجمع بطلي الدوري السعودي والمصري، حيث سيظهر قرابة 12 لاعباً في مونديال كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر تواجد نجوم الكتيبة الزرقاء الذي سيختارهم مدرب الأخضر رينارد.وستكون بروفة قوية لظهورهم على أرضية الملعب الدولي العالمي الذي تم انشاؤه عام 2020 وتتسع مدرجاته لـ«86 ألف مشجع»، لاستضافة مباراة الافتتاح والنهائي، وعلى غرار الملاعب الأخرى المخططة لنهائيات كأس العالم 2022، سيتم تعميم تقنية حديثة لتبريد ملعب لوسيل باستخدام الطاقة الشمسية ولها بصمة صفر الكربون وذلك من الستائر الموجودة فوق الملعب.وقد صمم الملعب من قبل الشركة البريطانية فوستر وشركاؤه. وسوف يكون لها قاعدة دائرية تقريبا، ويحيط بها خندق وتوصيلها إلى موقف السيارات من قبل ستة جسور. ويتميز الملعب بسقف على شكل سرج والذي يظهر على شكل وعاء مظل قابل للسحب وإمكانية فتحه وإغلاقه بالكامل.اللاعبون المقترح انضمامهم للمنتخب بالمونديال:- عبدالله المعيوف- علي البليهي- محمد البريك- سعود عبدالحميد- ياسر الشهراني- عبدالإله المالكي- عبدالله عطيف- محمد كنو- سالم الدوسري- سلمان الفرج- عبدالله الحمدان- صالح الشهري