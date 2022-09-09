يلعب الفريق الهلالي، بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العام الماضي، ضد فريق الزمالك بطل الدوري المصري، وتعتبر هذه المواجهة الخامسة بينهما وعادة تشهد مواجهات الأندية السعودية والمصرية إثارة فنية كبيرة من العيار الثقيل. هذا وقد لعب الهلال وفريق الزمالك 4 مواجهات سابقة، استطاع الهلال الفوز في مباراة واحدة وخسر لقاءين، فيما انتهى لقاء واحد بالتعادل. يذكر أن المواجهات الثلاث الأولى كانت خلال البطولة العربية في نسخة 2002-2004 وفاز الهلال في مواجهة ذهاب المجموعات بهدفين دون رد سجلهما سامي الجابر والإيفواري كانديا تراوري، فيما انتهى لقاء الإياب بالتعادل 1-1، وتقابل الفريقان في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث، وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكان آخر لقاء جمع الهلال والزمالك في أكتوبر 2018 في كأس السوبر السعودي المصري واستطاع الزمالك حسم اللقاء بهدفين مقابل هدف.