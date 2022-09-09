تتجدد الإثارة المرتقبة بين فريقي الهلال والزمالك مساء اليوم ضمن نهائي كأس سوبر لوسيل الذي سيقام على ملعب لوسيل الذي سيستضيف منافسات بطولة كأس العالم 2022.حيث سبق أن اصطدمت المدرستان اللاتينية والأوروبية، التي تقود الناديين بالمديرين الفنيين رامون دياز مع الزعيم، وجسفالدو فيريرا مع القلعة البيضاء.وسبق أن التقى الناديان عام 2004 ضمن بطولة دوري أبطال العرب لتحديد المركزين الثالث والرابع، حينها قاد الأزرق المدرب البرازيلي جوزيه أوسكار، فيما قاد البرتغالي نيلو فينجادا الدفة الفنية للزمالك، وخسر الهلال المواجهة بنتيجة 3-2.