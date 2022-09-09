يقتحم 3 لاعبين تشكيلة الزمالك المصري سبق لهم أن واجهوا الهلال خلال المسابقات المحلية لدورينا، هم: القائد الأسمراني شيكابالا، ومحمد عبدالشافي، ومحمد عواد الذين مثلوا أندية «الرائد، والأهلي، والوحدة» خلال تجربتهم الاحترافية.شيفو 11 مواجهةسبق للنجم المصري الدولي السابق محمد عبدالشافي الشهير بـ«شيفو» أن واجه الهلال 11 مرة، 7 مباريات بدوري المحترفين، ومواجهتين بكأس الملك، ومرة في كأس ولي العهد، ومثلها في كأس السوبر السعودي.وحمل شعار الأهلي في جميع تلك المباريات، باستثناء واحدة، لعبها بقميص الفتح، وحقق الظهير المميز 5 انتصارات على الهلال، مقابل 4 هزائم، وتعادلين.فيما واجه شيكابالا الزعيم عندما كان يدافع عن الوان رائد التحدي مرتين خسرهما.آخر اللاعبين الحارس المتألق محمد عواد الذي كان يحمي عرين الوحدة حينها خسر فريقه من الأزرق.