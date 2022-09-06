للمرة الأولى في تاريخه يخوض نادي «زعلان» الجنوب السوداني مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مرحلته التمهيدية، بعد صدارته للدوري المحلي، في الدولة الوليدة التي انفصلت عن شقيقتها السودان في أعقاب استفتاء شعبي قرر فيه الجنوبيون بناء دولتهم الجديدة بمنأى عن الشماليين في يونيو 2011.

ويأتي نادي«زعلان إف سي» بعد مشاركة لافتة لنده التقليدي «اطلع بره» الذي شارك في نسخة سابقة من البطولة الأفريقية الكبرى وخرج منها بأثقل هزيمة من الأهلي المصري بثلاثة عشر هدفا في لقاءي الذهاب والإياب. ولا يخفى جنوبيو السودان ولعهم بالأسماء الغريبة.

وفي تفسير لتسمية نادي اطلع بره، يقول البعض إن الاسم جاء على خلفية الحرب الأهلية الطويلة في السودان قبل أن تنجح دولة الجنوب في الحصول على الاستقلال. وكانت عناصر من الجيش الحكومي يدخلون أحياء مدينة «جوبا» عاصمة الجنوب ليلاً، ويطلبون من الرجال الخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح باستخدام عبارة «اطلع بره». وسار الاسم على الفريق الكروي الشهير وذاع صيته خلال مشاركته في دوري أبطال أفريقيا العام قبل الماضي ومواجهته غير المتكافئة مع الأهلي المصري، وتجلت خفة ظل المصريين بعد وقبل المباراة التي انتهت «بأكثر من نصف دستة من الأهداف وطلع «اطلع بره» إلى «بر البطولة»!

ولن يكون نادي زعلان الجنوب السوداني أسوأ حظا من نده التقليدي اطلع بره، ومن المقرر أن يواجه قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ في دوري أبطال افريقيا في نسخته القادمة.

ويعزو خبراء الكرة الأفريقية تواضع مستويات فرق الدولة الوليدة في كرة القدم إلى حداثة عهدها بالمستديرة، على خلاف تفوقها في كرة السلة والطائرة والوثب العالي بسبب الطول الفارع للاعبين. وفي أغسطس الماضي نجح منتخب جنوب السودان في كرة السلة بالفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2023 بنتيجة 85-65. ولعب «مانوت بول» أطول لاعب في العالم في أشهر فرق السلة الأمريكية إذ ورث الطول الفارع من والده زعيم القبيلة، حيث اشتهر جنوبيو السودان بخفة الوزن والمناورة والسرعة الفائقة والوثب العالي ما مكن ابن قبيلة الدينكا من إمطار سلال فرق الولايات المتحدة الأمريكية بمئات الأهداف!