تقام غدا (الاثنين) مباراتا الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العرب للناشئين لكرة القدم 2022، حيث يلتقي المنتخب الجزائري نظيره منتخب السعودية في الرابعة والنصف مساءً، بينما يلعب منتخب اليمن مع نظيره المغربي في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

وكان منتخب الجزائر قد تربع على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، قبل أن يفوز على منتخب تونس في دور الثمانية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

في المقابل، حلّ منتخب السعودية وصيفاً في ترتيب المجموعة الثانية بـ6 نقاط من فوزين وخسارة، ثم فاز على نظيره العراقي بنتيجة 4-1 في الدور ربع النهائي.

أما المنتخب اليمني فقد حسم صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، ثم فاز على منتخب السودان بهدف دون رد في المرحلة الماضية.

وأخيراً، جاء المنتخب المغربي وصيفاً في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة، بينما فاز على منتخب مصر بهدفين دون مقابل في دور الثمانية، ليحجز البطاقة الأخيرة في المربع الذهبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب للناشئين الخميس القادم.