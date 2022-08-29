قرر بعض لاعبي نادي الإسماعيلي المصري اللجوء لاتحاد الكرة لتقديم شكوى ضد المسئولين بالنادي لمنحهم شيكات بنكية بدون رصيد تتعلق بالدفعة الثالثة لعقودهم للموسم الحالي.

وفوجئ اللاعبون بعد تسلمهم الشيكات البنكية بعدم وجود رصيد في الحسابات البنكية للنادي، الأمر الذي أزعجهم بشدة ودفع عددا منهم لاتخاذ موقف ضد النادي بالتوجه للاتحاد المصري لكرة القدم خلال ساعات لإثبات تأخر استلام حقوقهم المادية طبقا لما ذكرته مواقع صحافية مصرية.

وكشفت مصادر مقربة من النادي أن الإسماعيلي مطالب بتوفير مبلغ 25 مليون جنيه لإنهاء الأزمة عاجلا.