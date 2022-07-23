قدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة عبدالله الجنيبي، الشكر والتقدير للاتحاد العربي لكرة القدم لتمسكه بإقامة هذه البطولة للعام الثالث على التوالي، مشيداً بدور كافة اللجان في إنجاح هذا الحدث الكبير.

وأشار عبدالله الجنيبي إلى أن البطولة تشهد مشاركة أكبر عدد من المنتخبات خلال نسخة واحدة (18 منتخباً بخلاف 30 حكماً)، معتبراً أن هذا الأمر يمثل نجاحاً كبيراً للبطولة حتى قبل انطلاقتها في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط.

وأضاف: «مدينة أبها أبهرت الجميع من حيث التحضيرات والبنية التحتية المميزة، وكافة المنشآت الخاصة باستضافة البطولة». واختتم حديثه: «أكرر الشكر والتقدير لكافة لجان البطولة التي تبذل مجهودات كبيرة في سبيل نجاح هذا الحدث حتى قبل انطلاقه».