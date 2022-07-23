عقدت اللجنة التنسيقية لفعاليات الشارقة عاصمة الثقافة الرياضة العربية اجتماعها الأول في الشارقة مع ممثلي مجلس الشارقة الرياضي برئاسة نائب رئيس المجلس اللواء عبدالمالك جاني، ووفد الاتحاد العربي للثقافة الرياضية ومجلس أمناء الجائزة برئاسة الإعلامي أشرف محمود.

وضم الوفد الفنان سامح الصريطي والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة المصري عضو اللجنة الرياضية وحسن شرارة عضو اللجنة الشبابية في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وعبداللطيف المتوكل نائب رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، وحسن مسعود عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، وأيمن بدرة امين عام الاتحاد.

وأسفرت المناقشات عن إقامة الفعاليات في مدينة كلباء شرق إمارة الشارقة خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر المقبل، وتتضمن الفعاليات أنشطة رياضية وشاطئية وثقافية، تشارك فيها وفود الدول العربية.

يذكر أن الشارقة فازت بالجائزة في نسختها الأولى التي يرعاها السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية واعتمدها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في اجتماعه الأخير بالقاهرة.

وتهدف الجائزة إلى إعلاء القيم الإنسانية والرياضية بين الشباب العربي، وتشجيع عواصم ومدن العالم العربي لتكون منارات لوحدة أبناء الأمة العربية من خلال فاعليات تمتزج فيها ثقافة وحضارة وتراث العرب من المحيط إلي الخليج مع الأنشطة الرياضية المختلفة.

وتفقد وفد الاتحاد والجائزة عدداً من المنشآت الرياضية والشبابية والثقافية التي تزخر بها إمارة الشارقة وتؤكد رؤية وحرص سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد بن صقر القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية الذي يولي أهمية خاصة ببناء الإنسان ويضع كل أبناء الشارقة في بؤرة الاهتمام من خلال برامج ترسخ لدى النشء من الجنسين القيم الإنسانية والثقافية والرياضية على أسس الدين القويم والتقاليد العربية الأصيلة، وهي المعاني التي لمسها الوفد بوضوح وجلاء في مراكز الناشئة ونادي رياضات الدفاع عن النفس وبيت المعرفة، وكذا مركز الفضاء التابع لجامعة الشارقة وهو المركز الذي تنفرد به الإمارة الباسمة عن سائر الدول العربية ونادي الشطرنج الذي يعد المركز الأكبر على مستوى العالم، وأيضاً نادي الحمرية الذي يعد قلعة رياضية تضم عدداً كبيراً من الألعاب والخدمات الرياضية والثقافية.

وخلال الاجتماع أكد اللواء عبدالمالك جاني على أن توجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة الدائمة نحو توجيه طاقات الشباب وتجمعهم حول ما يبني شخصيتهم على أسس قويمة ويصنع منهم مواطنين قادرين علمياً وثقافياً ورياضياً على أن يكونوا مستقبل البلاد والأمة العربية.

ورحب اللواء جاني بوفد الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، وأكد أنه من دواعي سرور المجلس وعلى رأسه سعادة عيسى هلال الخزامي أن يستقبل هذه الشخصيات العربية التي تمثل الاتحاد العربي للثقافة الرياضية والجامعة العربية، وأن كل الإمكانات مسُخرة لإنجاح هذا الملتقى الذي سيجمع الشباب العربي خلال شهر نوفمبر المقبل، وأن كل ما تحدد من برامج وأنشطة سيتم توفيرها وترتيبها بالشكل اللائق.

من جهته أشار الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية ومجلس أمناء الجائزة إلى أن مجلس الأمناء كان لديه تقدير لإمارة الشارقة وما تتبناه من أنشطة ورعاية لأحداث رياضية طيلة العام؛ لذا كان اختيار الشارقة بالإجماع للفوز بالجائزة. وأضاف محمود خلال الاجتماع: أن الشارقة بهذا الاختيار ستكون صاحبة الريادة في هذه الجائزة، وأنها ستكون منارة لباقي المدن العربية لكي تتسابق في تقديم كل ما يرسخ قواعد الشباب العربي على قيم رياضية وثقافية توحدهم وتجعل بينهم روابط وثيقة مشتركة من الصغر وحتى سن الشباب؛ ليحققوا آمال الأمة وزعمائها في وحدة تلاحم الشباب العربي.

وتم الاتفاق بين الجانبين على كافة تفاصيل الملتقي التي تتضمن العديد من الفاعليات والأنشطة وستقام في مدينة خورفكان، إذ أمر الشيخ سلطان بإنشاء شاطئ عالمي يضم ملاعب لعدد 7 ألعاب، وسيحتضن هذا الشاطئ بإمكاناته الراقية الملتقى، كما ستتم دعوة الشباب من خلال الاتحاد العربي للثقافة الرياضية على التنافس في مسابقة الإبداع الثقافي الرياضي العربي التي ستكون في 5 فروع ويقدم جوائزها مجلس الشارقة الرياضي تشجيعا للشباب العربي.