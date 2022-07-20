رحب الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، بالمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو الحالي حتى 6 أغسطس القادم، بمشاركة 18 منتخباً، جاء ذلك في مستهل اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، الذي عقد في مدينة أبها، وقدم السلمي الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل على جميع الخدمات خلال استضافة هذه البطولة.

من جانب آخر، وصلت إلى مدينة أبها، منتخبات مصر والبحرين وعمان والجزائر والأردن والإمارات ولبنان وتونس، استعداداً للمشاركة في منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، فيما وصل المنتخب البحريني على مجموعتين اليوم (الثلاثاء)، بينما تصل بعثة المنتخب التونسي إلى مقر الإقامة غداً، (الأربعاء)، كما اعتمدت قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة، وتضم قائمة حكام الساحة كلاً من: صدام عمارة (الأردن) وسلطان محمد الحمادي (الإمارات) ومحمد خالد طرار (البحرين) ونعيم حسني (تونس) ويوسف قموح (الجزائر)، وسامي الجريس (السعودية) وعبدالعزيز جعفر (السودان) ويوسف سعيد (العراق) وعمر البعقوبي (عمان) وعبدالله الكندري (الكويت) والشيخ أحمد علاء الدين (لبنان) ومحمد سعد المبروك (ليبيا) ومحمد معروف (مصر) وجلال جيد (المغرب) وعبدالعزيز أبوه (موريتانيا). وتضم قائمة الحكام المساعدين كلا من: مسعود حسن (الإمارات) ومساعد فوزي (تونس) وعبان عادل (الجزائر) ورشيد وعيس (جيبوتي) وهشام الرفاعي (السعودية) ورامي طعان (سوريا) وعبدالله الجرداني (عمان) وأشرف أبو زبيدة (فلسطين) وعلي فقيه (لبنان) ومحمد أمراجع علي (ليبيا) وسامي أبو زيد (مصر) وعبدالصمد أبرتون (المغرب) ويوسف محمد (موريتانيا) وإبراهيم صالح حسني (اليمن).

من جهة أخرى، بدأت اللجنة الطبية، إجراء الفحوص الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-19) على عناصر المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك وفقاً للائحة البطولة والمتطلبات الطبية.