أعرب مساعد مدرب المنتخب السعودي للشباب ماجد الطفيل عن شكره للاتحاد العربي لكرة القدم على إقامة بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة، وتقام في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، كما قدم شكره للاتحاد السعودي على الاستضافة.

وقال الطفيل: «أقمنا معسكراً في مدينة أبها خضنا خلاله عدة مباريات ودية، للاستعداد بشكل أمثل لهذه المسابقة، حيث الجميع سيكون رابحاً وحرصنا على إكساب اللاعبين جاهزية، خاصة وسط أجواء مدينة أبها».

جاء ذلك في المؤتمرات الصحفية الخاصة بمدربي المنتخبات المشاركة في البطولة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو المقبل إلى 6 أغسطس القادم.

وأضاف الطفيل: «هذه البطولة تضم عدداً كبيراً من المنتخبات القوية، التي ستعمل على بلوغ الأدوار النهائية، وسنعمل من جانبنا على الاحتفاظ باللقب الذي توجنا به العام الماضي في مصر، ونحن جاهزون لكافة المباريات».

من جانبه شكر مدرب منتخب العراق عماد محمد الاتحاد العربي على هذه البطولة المفيدة للاعبين الشباب، وكذلك الاتحاد السعودي على هذه الإستضافة، موضحا أنهم سيخوضون بطولة مهمة ووضعنا لها استعدادات خاصة، لتكون خير تحضير للتصفيات الآسيوية في الفترة القادمة، وسنعمل لتحقيق استفادة قصوى من كافة المباريات، لكي نظهر بشكل قوي.

وزاد بقوله: «الهدف من البطولة يتماشى مع خطط الاتحاد العراقي، الذي أعاد دوريات الفئات السنية في البلاد، بما يساعدنا على تقديم أفضل ما لدينا وسنخرج من تلك البطولة بأقصى استفادة ممكنة».

من جهته قدم مدرب منتخب موريتانيا طالب أمرابط الشكر للمملكة على هذه الاستضافة الرائعة في مدينة أبها، حيث أجواء البطولة رائعة للغاية وستُكسب اللاعبين استفادة فنية كبيرة، وهي فرصة لكل العناصر الشابة، كما أن التنافس هنا سيكون قوياً لذلك نحن على أهبة الاستعداد لكافة الظروف بالعزيمة والإصرار لتشريف الكرة الموريتانية».

وقال مدرب منتخب الإمارات فرانك أورتيجا: «أشكر الاتحاد العربي على تنظيم مثل هذه البطولات، وقمنا بالاستعداد من خلال معسكر خارجي وخضنا مباريات ودية لكي نؤهل اللاعبين لتلك المسابقة المهمة لتحضير اللاعبين للمنافسات القارية المقبلة، وهي تمهد أيضاً لإعداد الجيل القادم لمنتخب الإمارات الأول ولدينا لاعبون صغار وسنُكسبهم الثقة في إمكانياتهم لمنحهم مزيداً من التطور، وأشكر الاتحاد الإماراتي على اهتمامه باللاعبين من فئات عمرية مختلفة». وأوضح مدرب منتخب اليمن محمد النفيعي قائلا: «نشكر الاتحاد العربي على الاهتمام بمثل هذه البطولات، سنخوض البطولة بمنتخب الناشئين 2019، ونشكر الاتحاد السعودي أيضاً على هذه الاستضافة والاهتمام الكبير ببعثة منتخبنا الوطني». وأردف: «هذه البطولة ستفيد اللاعبين جميعاً، وستكون خير إعداد لنا للتصفيات الآسيوية، حيث كأس العرب للشباب بطولة قوية وعريقة وتضم منافسين أقوياء من مدارس مختلفة، لذلك سنعمل على أن نظهر بصورة مشرفة ونسعد الشعب اليمني».

فيما أوضح مدرب منتخب ليبيا عياد القاضي أنهم خاضوا فترة إعداد على مدار 20 يوماً، وبمشيئة الله سنظهر بأفضل صورة، ربما يكون الطقس في مدينة أبها هو أكبر عائق لنا لأننا لم نعتد عليه وبطولة العرب للشباب تضم منتخبات قوية من مدارس مختلفة، لذا سنحقق استفادة كبيرة من تلك المشاركة، وسنلعب كل مباراة بأسلوب وتفكير مختلفين، المؤشرات تؤكد أن تلك البطولة ستنجح، ونتعهد للجمهور الليبي بالظهور بصورة مشرفة.

وطمأن مدرب منتخب الجزائر لاسات محمد محبي منتخب بلاده أن الأمور الفنية طيبة للغاية، ونحن جاهزون للمشاركة في بطولة قوية تضم منافسين أكفاء، والطقس مناسب لنا كثيراً لخوض المباريات، وسنقدم مستويات قوية تمنحنا فرصة الوصول إلى الأدوار المتقدمة، وكأس العرب للشباب فرصة مهمة للاعبين الصغار في الوطن العربي، لإكتساب المزيد من الخبرات، ومن الضروري استمرارها بشكل سنوي.

وأضاف قائلا: «هذا التنوع الفني بين منتخبات آسيوية وأفريقية مفيد للجميع و مواجهة منتخب لبنان مهمة للغاية للطرفين وستكسب كل منهما خبرات مختلفة وكبيرة على مدار الـ90 دقيقة، وأتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع».

وشدد مدرب منتخب لبنان بلال فليفل بقوله: «سنحقق استفادة كبيرة من المشاركة في كأس العرب، وسنكسب اللاعبين خبرات. هذه البطولة مفيدة للغاية وتشهد تنوعاً فنياً، وهي أفضل وسيلة لإكساب اللاعبين الخبرات الكروية، الكرة اللبنانية بحاجة لعودة قوية من خلال العناصر الشابة ونجهز جيلاً جديداً ليحمل الراية في السنوات المقبلة».

وأضاف مدرب منتخب عمان ديفيد جوردو: أعددنا المنتخب العماني بشكل مناسب ليكون الفريق في أعلى مستوى من الجاهزية خلال تلك البطولة، نحترم جميع المنافسين ونقدر منتخب الصومال الذي جاء من أجل المنافسة وتقديم مستويات عالية، ونحن أيضاً سنفرض أسلوبنا الخاص في كل مباراة مهما كان أي منافس، ونتعهد للجماهير بالظهور بالصورة المطلوبة، وأن يكون هذا الجيل هو نواة المنتخب العماني الأول في الفترة القادمة.

من جانبه قال مدرب منتخب مصر محمود جابر: أقمنا معسكرات تحضيرية داخل مصر لتجهيز اللاعبين، ونشارك في البطولة لنعكس الصورة الجميلة المعروفة عن منتخب مصر، وأي بطولة لابد من احترام كافة المشاركين فيها والمفاجآت واردة، وعلينا أن نستعد من الآن لكافة الاحتمالات. الفريق جاهز من جميع النواحي الفنية والإدارية، وسنبذل أقصى ما لدينا لنكون فريقاً قوياً ينافس ويبلغ الأدوار المتقدمة في البطولة، ويليق بالكرة المصرية. البطولة تشهد تقارباً في المستويات الفنية، وهي أفضل إعداد لنا لكل الاستحقاقات القادمة.

وقال مدرب منتخب البحرين عادل النعيمي: تحضيراتنا كانت من خلال معسكرين داخلي وخارجي، وخضنا عدة مباريات ودية مع أندية تركية حققنا منها إيجابيات كبيرة، وهذه البطولة ستمنحنا استفادة عالية على الصعيد الفني، وسنخوض مواجهات مرتقبة أمام منتخبات أفريقية كبيرة، وسنعمل على المضي قدماً نحو الهدف المنشود، بتجاوز كل مرحلة بنجاح، لنصل بالمنتخب البحريني إلى أفضل شكل ممكن، ونشكر الاتحاد العربي على إقامتها ونتمنى استمرارها في السنوات القادمة.

وشدد مدرب منتخب فلسطين حسام يونس بقوله: نشكر الاتحاد العربي على تنظيم هذه البطولة، وضعنا خطة تأهيلية لهذا الفريق لكي يظهر بصورة مشرفة، خاصة أننا سنواجه منتخبات قوية من أفريقيا وآسيا، وسنتعامل مع كل مباراة حسب ظروفها الخاصة، وسنقدم مستويات بروح وعزيمة الشاب الفلسطيني، وأتمنى التوفيق للجميع.

وأخيرا أكد مدرب منتخب المغرب محمد وهبي أن هذه البطولة أفضل تحضير لمنتخب المغرب وهي قوية وصعبة على الجميع، جئنا من أجل التتويج باللقب، والمباريات ستكون صعبة ولكل مباراة ظروفها الخاصة، قمنا بالاستعداد بشكل مثالي وخضنا مباريات ودية قوية أمام إسبانيا وإيطاليا، ونحن جاهزون من كافة النواحي الفنية والإدارية، أهمية هذه البطولة تكمن في تنوع المدارس الفنية للمنافسين، وسنقدم صورة مشرفة للكرة المغربية، تعكس فترة التحضيرات الأخيرة.