أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي تعاقده رسميا مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لقيادة الفريق الأول في الموسم القادم، في عقد لمدة عام واحد حتى 2023، خلفاً للمدرب الوطني مهدي علي.

وقال شباب الأهلي عبر بيان «تعلن شركة النادي تعاقدها رسميا مع البرتغالي ليوناردو جارديم مديرا فنيا لقيادة الفريق الأول في الموسم القادم».

وأضاف «يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تسخير كل الإمكانات وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الإنجازات التي تليق بتاريخ واسم النادي الكبير».

وخرج شباب الأهلي الإماراتي خالي الوفاض من الموسم دون تحقيق أي لقب، وخسر نهائي كأس رابطة المحترفين وكأس السوبر.

جارديم الذي حقق لقب دوري أبطال آسيا العام الماضي مع الهلال، برز خلال تدريبه موناكو الفرنسي، وأولمبياكوس اليوناني، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.