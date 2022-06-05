شيع عدد من الرياضيين والإعلاميين العراقيين جثمان اللاعب حيدر عبد الرزاق (40 عاماً)، الذي توفي بمستشفى الجملة العصبية ببغداد، إذ لقي لاعب المنتخب العراقي السابق المتوج بكأس آسيا 2007 حيدر عبد الرزاق حتفه اليوم (الأحد)، متأثرا بإصابة تعرض لها في اعتداء من قبل مجهولين في بغداد قبل أيام، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، بعد تعرضه لاعتداء من مجهولين بإحدى مناطق العاصمة الثلاثاء الماضي، بحسب ما أكدت مصادر أمنية، كما أوضحت المصادر أن خمسة أشخاص بعضهم مسلحون بأنابيب معدنية هاجموا اللاعب في منطقة القادسية وسط بغداد، مشيرة إلى أنه لم يعرف سبب الاعتداء حتى الآن، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، حيث تلقى حيدر العلاج والإسعافات اللازمة، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وأثار هذا الرحيل صدمة في العراق والوسطين الرياضيين الخليجي والعربي، لاسيما في صفوف زملائة اللاعبين، الذين أعربوا عن حزنهم لرحيل اللاعب الذي كان ضمن الفريق الذي فاز ببطولة كأس آسيا عام 2007.