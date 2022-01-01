عبر الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن استنكاره لقرار الاتحاد الجامبي بإلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن تقام اليوم (السبت) في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش استعداد المنتخب الجزائري لبطولة أمم أفريقيا.

وجاء استنكار الاتحاد الجزائري لأن الإلغاء تم من جانب واحد، بحسب ما تضمنه بيان الاتحاد الذي طالب بتعويضات مالية.

وأضاف البيان أن الفريق الجامبي قرر إلغاء هذه المباراة من جانب واحد، وقبل ساعات قليلة من موعدها المحدد.

وتابع «يستنكر الاتحاد الجزائري هذا الموقف، الذي يظهر نقصا كبيرا في الاحتراف، والاحترام تجاه الأطراف التي وضعت كل شيء في مكانه لإنجاح هذه المباراة التحضيرية، في بلد شقيق، من خلال الاتحاد القطري لكرة القدم، الذي لم يتردد في تقديم كل المساعدة والتسهيلات اللازمة».

كما اشتكى الاتحاد الجزائري من رد فعل المدير الفني لمنتخب جامبيا توم سانتفيت، الذي لم يتردد في إصدار إعلانات حتى قبل اتخاذ قرار الإلغاء الرسمي، ما يعد تصرفا غير لائق أيضا، حسب البيان.

وختم «نتيجة لذلك، يؤكد الاتحاد الجزائري على تحصيل حقوقه في ما يتعلق بالتكاليف التي تكبدها مع السلطات القطرية، كما سيتخذ الخطوات اللازمة للتنديد بالموقف المهين من الجانب الجامبي».

وكان الاتحاد الجامبي لكرة القدم أعلن إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا لها اليوم أمام المنتخب الجزائري في العاصمة القطرية الدوحة، بسبب النقص العددي في صفوف منتخب جامبيا إثر إصابة عدد من لاعبيه بفايروس كورونا، وعدم وجود حارس مرمى متاح في التشكيلة لإصابة جميع الحراس.

وأكد توم سانتفيت مدرب جامبيا أمس (الجمعة) أنه لا يملك إلا 14 لاعبا في معسكره الحالي، بجانب عدم امتلاكه حارس مرمي نظرا لاصابتهم بفايروس كورونا.

ويستعد منتخب الجزائر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون، خلال الفترة بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.

وكان المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي قد أعلن عن إصابة 3 لاعبين بفايروس كورونا، قبل أيام قليلة من المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأوضح بلماضي في مؤتمر صحفي الخميس الماضي أن المصابين هم الجناح يوسف بلايلي والمدافعين محمد أمين توقاي وحسين بن عيادة، مشيرا إلى أنهم «في صحة جيدة ولا يعانون أي أعراض».

واشتكى المدرب الجزائري من عدم انضمام اللاعبين المحترفين في البطولات الأوروبية، مثل رياض محرز ورامي بن سبعيني وإسماعيل بن ناصر ويوسف عطال.

ويخوض منتخب الجزائر مباراة ودية أمام غانا في الخامس من يناير الجاري، قبل أن تغادر البعثة مباشرة إلى الكاميرون من مطار الدوحة.