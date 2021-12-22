توفي لاعب فريق مسقط العماني مخلد الرقادي بشكل مفاجئ داخل الملعب، بعد سقوطه قبل مواجهة السويق بالدوري المحلي اليوم (الأربعاء).

وكان اللاعب يخوض عمليات الإحماء مع فريقه قبل انطلاق مواجهة مسقط والسويق في الجولة السادسة من الدوري العماني، وتوفي فورا بعد سقوطه، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية، طبقا لما نشرته مصادر محلية عمانية.

ونُقل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى المستشفى من أجل محاولة إنقاذ حياته، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقدم الاتحاد العماني لكرة القدم، برقية عزاء لفريق مسقط في وفاة اللاعب.

وكان الرقادي انتقل لفريق مسقط، الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر قادما من فريق فنجا.