تختتم، مساء اليوم (السبت)، بطولة كأس العرب بإقامة النهائي المرتقب، الذي سيجمع منتخب الجزائر ونظيره منتخب تونس على استاد البيت عند تمام الساعة السادسة مساءً.

حلم الجزائر أم تكرار إنجاز 1963

على استاد البيت، تتجه أنظار كل العرب لمتابعة نهائي كأس العرب، الذي سيكون بنكهة أفريقية للمرة الثانية على التوالي، ويطمح منتخب الجزائر لتحقيق حلمه بإحراز البطولة لأول مرة في تاريخه فيما يطمح منتخب تونس لتكرار إنجازه قبل 58 عاماً عندما حل بطلاً في عام 1963.

يدخل منتخب الجزائر هذا اللقاء بعد مشوار صعب خاضه في البطولة بعدما حل ثانياً في مجموعته خلف منتخب مصر ليواجه منتخب المغرب وينتصر عليه بركلات الترجيح، ومن ثم واجه صاحب الأرض والجمهور وتمكن الجزائريون من الفوز في الوقت بدل الضائع بعد مباراة دراماتيكية شهدت أحداثاً مثيرة.

ويعتمد مدرب الجزائر عبدالمجيد بوقرة على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود بغداد بونجاح في خط المقدمة وخلفه الثلاثي طيب مزياني وياسين براهيمي ونجم البطولة يوسف البلايلي، ويبرز في المنتخب الجزائري الحارس المخضرم رايس مبولحي والمدافع جمال الدين بن العمري ولاعب الوسط سفيان بن دبكة.

أما منتخب تونس فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن تصدر مجموعته الثانية من انتصارين وخسارة، ومن ثم تمكن من تجاوز منتخب عمان بهدفين لهدف، وفي دور نصف النهائي وبعد مباراة مثيرة استطاع منتخب تونس الفوز على منتخب مصر بهدف عن طريق الخطأ ليتأهل تونس للنهائي المرتقب.

ويعتمد مدرب تونس منذر الكبير على طريقة 3 - 4 - 3 بوجود ثلاثي المقدمة سيف الدين الجزيري هداف البطولة والقائد يوسف مساكني وحنبعل المجبري، ويبرز في المنتخب التونسي الحارس معز حسن والمدافع ياسين مرباح ولاعب الوسط فرجاني ساسي وكذلك نعيم السليتي.