تأهل منتخب تونس لنهائي كأس العرب بعد فوزه على نظيره المنتخب المصري بهدف دون مقابل جاء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة وبنيران صديقة، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد 974 ضمن لقاءات الدور نصف النهائي للبطولة المقامة حالياً في دولة قطر الشقيقة.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة بين المنتخبين وغابت الفرص الحقيقية في الشوط الأول ما عدا تسديدة أحمد حجازي والتي أمسكها الحارس معز حسن على دفعتين، وكذلك رأسية سيف الدين الجزيري التي مرت فوق العارضة، وفي الشوط الثاني تراجع الحكم الإيراني علي رضا فغاني عن احتساب ركلة جزاء لتونس بعد العودة لتقنية الفيديو، وكاد منتخب مصر أن يتقدم بالنتيجة لولا سوء التفاهم بين ثنائي الهجوم مروان حمدي والبديل مصطفى فتحي لتضيع هجمة مصرية محققة، وفي الوقت بدل الضائع ارتكب قائد منتخب مصر عمرو السوليه غلطة فادحة بتسجيله لهدف في مرماه برأسية قاتلة (د: 90+5)، ليعلن بعدها الحكم فغاني عن نهاية اللقاء بفوز تونس وتأهله لنهائي كأس العرب، فيما سيخوض منتخب مصر لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.