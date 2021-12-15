استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم (الأربعاء) أعضاء بعثة منتخب فئة الناشئين لكرة القدم بعد تتويجهم بكأس بطولة اتحاد غرب آسيا في نسختها الثامنة التي أقيمت في مدينة الدمام.

وأكد الرئيس اليمني أن ما حققه المنتخب الصغير يعد إنجازاً هو الأول في تاريخ الرياضة اليمنية، لافتاً إلى أنهم نجحوا في رسم البهجة والفرح على وجوه البسطاء من عامة الناس الذين وحّدهم الهم الوطني كما وحدتهم الرياضة على الدوام وخرجوا في مختلف المحافظات إلى الشوارع والساحات للتعبير عن فرحتهم، مبيناً أن الرياضة نجحت في التأكيد على وحدة اللحمة الوطنية ووحدة النسيج المجتمعي التي تجلت في أنقى صورها وعبر عنها اليمنيون شبابا وشيوخا وأطفالا ونساء في مختلف البلاد وفي الخارج.

ووجه هادي الحكومة اليمنية بالاهتمام بالشباب ورعايتهم لتحقيق المزيد من الانتصارات، مطالباً لاعبي المنتخب بمواصلة التدريبات والحفاظ على اللياقة البدنية واكتساب الخبرات الرياضية من هذه المنافسات وعكسها في مشوارهم الكروي القادم لتحقيق الانتصارات الإيجابية ورفع اسم اليمن عالياً وتشريفه في المحافل الدولية والقارية.

وكرم الرئيس اليمني المنتخب والجهازين الفني والإداري بمبلغ عيني لكل لاعب وعضو في الجهازين الفني والإداري نظير جهودهم التي بذلوها في المنافسة.