ردت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA المقامة حاليا في قطر، بالرفض على طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم، بتخصيص 50% من الطاقة الاستيعابية لملعب المباراة التي ستجمع منتخب تونس مع نظيره منتخب مصر يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي البطولة، وهو ما قوبل بالرفض من اللجنة المنظمة.وكشفت تقارير تونسية أن اللجنة المنظمة للبطولة عزت قرارها بالرفض، لكون الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قرر تخصيص تذاكر مباريات كأس العرب 2021 بشكل عشوائي، دون أي تمييز بين البلدان.وقالت الجامعة التونسية لكرة القدم عبر بيان رسمي: «تواصلنا مع الجهة المختصة بالفيفا المكلفة ببيع تذاكر الدخول لمقابلات كأس العرب فيفا بقطر، وقد أكدت الجامعة خلال مراسلتها عن مساهمة الجماهير التونسية في نجاح هذا العرس الكروي الذي ينتظم لأول مرة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد طالبت الجامعة من خلال مراسلتها تخصيص على الأقل 50% من طاقة استيعاب الملعب الذي سيحتضن مقابلة الدور نصف النهائي وذلك مهما كان اسم المنافس على ذمة الجماهير التونسي».وأتبع البيان: «وبالمناسبة لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر مجددا لكل الجماهير والعائلات التونسية في قطر وفي تونس وفي كل أنحاء العالم، ولمجلس الجالية التونسية في قطر الذي يسعى بدوره مع الجهات القطرية للترفيع في عدد التذاكر وضمان دخول أكبر عدد ممكن من الجماهير التونسية لمساندة المنتخب التونسي، كما نشكره على سؤاله الدائم على الوفد التونسي الموجود في قطر».ويفتح ملعب «974» القابل للتفكيك بمدينة الدوحة أبوابه لاستقبال أولى مواجهات نصف نهائي كأس العرب بين مصر وتونس.وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعد تغلبه على الأردن 3-1 في ربع النهائي، فيما انتزع منتخب تونس بطاقة التأهل للمربع الذهبي بعد فوزه على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.