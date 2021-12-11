بعثت إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم، طلبت فيه اضطلاع الاتحاد بمسؤولياته والعمل على حل مشكلة تضارب مواعيد كأس العالم للأندية وبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ودخل النادي الأهلي في أزمة جارية بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا انطلاق كأس العالم للأندية في الفترة بين 3 حتى 12 من شهر فبراير من العام المقبل 2022، وهو الموعد الذي ستقام فيه أيضاً مباريات المراحل الإقصائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وطبقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري، فإن إدارة النادي تطالب اتحاد الكرة بتحمل مسؤولية حل تلك الأزمة، التي يترتب عليها عدم قدرة المنتخب الوطني على الاستعانة بلاعبي الأهلي الدوليين في كأس الأمم، أو فقدان الأهلي عددًا كبيرًا من لاعبيه الدوليين عندما يشارك في كأس العالم للأندية.

وتتضاعف أزمة الأهلي مع افتقاده أيضا لاعبيه المحترفين الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم «المغرب، تونس، مالي» في كأس الأمم الأفريقية.

ويشرع الاتحاد الدولي لكرة القدم في تحديد المواعيد النهائية لاستلام قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وجاء في خطاب الأهلي أيضا أنه سبق أن قام بمخاطبة اتحاد الكرة منذ فترة طويلة للعمل على حل هذه المشكلة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؛ سواء للمنتخب الوطني أو لفريق الأهلي، لكن لم يتلق النادي أي ردود إيجابية من اتحاد الكرة حتى تاريخه.

وأضاف الأهلي في خطابه أنه على مدار تاريخه دائمًا ما يكون داعمًا لكل المنتخبات الوطنية في كل المناسبات سواء كانت ودية أو رسمية، ولم يتعلل يومًا بلوائح «فيفا» التي تنظم استدعاء اللاعبين الدوليين للمنتخبات؛ لكن الأهلي في هذه البطولة في حاجة شديدة لكل لاعبيه عندما يواجه أبطال القارات في كأس العالم للأندية، لاسيما أنه يخوض هذا المعترك الكروي وهو يعتز بوطنيته وتمثيل بلاده، بل تمثيل قارة أفريقيا بأكملها.

وأكد الأهلي في خطابه أنه يثق بأن اتحاد الكرة سيكون داعمًا ومساندًا له مثلما يدعم كل الأندية التي تمثل مصر في المحافل القارية، ويتطلع للتحرك الفوري لإيجاد حلول واقعية تمنح الأهلي أحقيته في الاستعانة بكل لاعبيه.