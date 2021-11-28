استضافت صالة الشهيد علي أسعد مثنى، منافسات المربع الذهبي لبطولة كأس الجمهورية اليمنية الذي جمع نادي الميناء ونادي أهلي صنعاء، ونادي وحدة عدن، ونادي شعب حضرموت.

وفي المباراة الافتتاحية للبطولة حسم نادي شعب حضرموت المباراة بفوزه على نادي أهلي صنعاء، وجمعت المباراة الثانية ميناء عدن ووحدة صنعاء، حيث فاز الميناء على الوحدة.

وحدد الاتحاد العام لكرة السلة اليمني منافسات البطولة وأيام الراحة للفرق المشاركة، بينما أقيمت الخميس الماضي منافسة تمثلت في لقاءين الأول بين فرق أهلي صنعاء ووحدة صنعاء، والثاني بين ميناء عدن وشعب حضرموت.

واحتضنت الصالة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة من كرة السلة وكرة الطائرة وكمال الأجسام وكرة الطاولة وغيرها بعد إعادة تأهيل الصالة وتجهيزها بدعم وتنفيذ من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بعد تعطلها الذي دام طويلًا.

ويأتي مشروع إعادة تأهيل الصالة تلبيةً لاحتياجات الشباب في مجال الرياضة وإدراكًا للأثر الرياضي الذي يعزز الاندماج المجتمعي ويرفع من مستوى اللياقة البدنية، ويسهم في تحقيق التقدم الاجتماعي في المحافظة ومختلف المحافظات.

كما يأتي مشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى في عدن ضمن أكثر من 204 مشاريع ومبادرات تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية هي: الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.