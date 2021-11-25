يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غداً الجمعة أولى مبارياته في تصفيات كأس العالم أمام نظيره الأردني في العاصمة الأردنية عمان عند الساعة 8 مساء.

ويعد اللقاء خطوة مهمة للمنتخب في بداية مشواره بتصفيات كأس العالم لكرة السلة. المنتخب السعودي استعد لهذه التصفيات من خلال معسكر داخلي في جدة، خاض خلاله مباراتين مع نظيره البحريني.



منتخب الأردن الذي سبق أن تأهل لكأس العالم ويمتلك خبرة جيدة، إضافةً إلى وجود لاعب محترف مجنس يعتبر أحد أبرز لاعبي الفريق إلى جانب أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره.



المنتخب السعودي الذي قدم نفسه بقوة في تصفيات البطولة الآسيوية ووضع قدميه ضمن أفضل 16 منتخباً في القارة واكتسب خبرة جيدة بعد سلسلة مشاركات آسيوية وعربية وخليجية، يسعى من خلال هذا اللقاء للفوز وتعزيز حظوظه في بداية مشواره خصوصاً أن التصفيات طويلة إذ يلعب في المجموعة (C) إلى جانب منتخبات الأردن ولبنان وإندونيسيا، وتلعب التصفيات بنظام الذهاب والإياب وتتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة الأول والثاني والثالث إضافة إلى المستضيفين (اليابان والفلبين).