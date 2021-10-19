أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية إدراج مسيرة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ضمن مناهج المرحلة الإعدادية والثانوية في العام الدراسي الحالي.وقالت مديرة مركز تطوير المناهج في الوزارة نوال شلبي عبر برنامج «مساء دي إم سي» إنه سيتم تدريس مسيرة اللاعب المحترف مع نادي ليفربول الإنجليزي في منهج اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية كإحدى الشخصيات الرياضية الناجحة ولإبراز دوره في دعم بلده بما يناسب طبيعة اللغة الإنجليزية ومستوى الكفاءة اللغوية.وختمت شلبي: «الوزارة تعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز لجميع التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية».