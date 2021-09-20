أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أنه تقرر خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية الذي عقد اليوم الاثنين، تأجيل بطولة كأس الخليج «خليجي 25» إلى يناير 2023.وذكر الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت: «قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، تأجيل بطولة خليجي 25 إلى شهر يناير 2023، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد. وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي قد قرر في نهاية مايو الماضي إقامة النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج في العراق، بعد أن اعتذرت قطر عن استضافتها دعما لمدينة البصرة لتنظيمها.وبموجب القرار، أعلنت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، في مايو الماضي، أن «اتحاد كأس الخليج حدد الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل موعدا لافتتاح بطولة خليجي 25، التي تستمر حتى السابع من يناير 2022».وأضافت في بيان رسمي حينذاك: «تم تشكيل لجنة تنظيمية عليا للبطولة يرأسها وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، وتضم محافظ البصرة أسعد العيداني نائبا له».وضغطت بعض الاتحادات الخليجية باتجاه التأجيل إلى ما بعد نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022.وتشهد الأجندة الكروية للمنتخبات الخليجية ازدحاما كبيرا خلال الأشهر المقبلة، حيث تشارك ستة من المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج في نهائيات كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة ما بين 31 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وهي قطر، العراق، السعودية، الإمارات، البحرين، وعُمان.وتشارك منتخبات السعودية والعراق وعُمان والإمارات في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم، في حين ستعرف الاندية الخليجية مشاركات قارية بدوري أبطال آسيا وفي الدوريات المحلية المضغوطة.يذكر أن العراق لا يزال يواجه حظرا لإقامة المباريات على أرضه جراء الأوضاع الامنية منذ العام 2019.ويفرض فيفا حظرا على إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية، ومنها استاد البصرة الدولي الذي من المقرر أن يستضيف مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، منذ نهاية العام 2019 بسبب الأوضاع الأمنية والتظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.