تجاوزت منافسات بطولة كأس العرب للسيدات لكرة القدم 2021، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، وتستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري، مرحلة دور المجموعات، حيث تأهلت منتخبات الجزائر ومصر وتونس والأردن إلى الدور نصف النهائي.وتقام مباريات نصف النهائي على ملعب المقاولون العرب يوم (الجمعة)، حيث يلعب في المباراة الأولى المنتخب المصري مع نظيره الأردني، ويجمع اللقاء الثاني منتخب الجزائر بنظيره التونسي، إذ يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام الإثنين المقبل على ملعب المقاولون العرب.وشهدت منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للسيدات، مشاركة 7 منتخبات، قُسمت إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات تونس ولبنان والسودان ومصر التي تصدرت المجموعة بالفوز على السودان (10ـ0)، وعلى لبنان (4ـ0) والتعادل (2ـ2)، مع منتخب تونس الذي حل ثانياً بعد فوزه على منتخب السودان (12-1)، ومن ثم تعادله سلبياً مع منتخب لبنان.وفي المجموعة الثانية، تصدر المنتخب الجزائري بالعلامة الكاملة بعد أن حققت لاعباته فوزين على فلسطين (4ـ1)، وبنتيجة (3ـ1) على المنتخب الأردني الذي تأهل بدوره كوصيف للمجموعة بفوزه على فلسطين (4ـ1).