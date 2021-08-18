أوقعت قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي ستقام خلال يناير 2022 في الكاميرون، منتخب مصر في مواجهة السودان في مجموعة صعبة، إذ جرى حفل سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، في قصر المؤتمرات في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بحضور مجموعة من نجوم الكرة الأفريقية، الكاميروني صامويل إيتو، والجزائري رابح ماجر، والغاني جيان أسامواه، والإيفواري ديديه دروغبا، وبحضور المدير الفني لمنتخب السنغال أليو سيسيه، بجانب مدير منتخب مصر محمد بركات.وتشهد البطولة لأول مرة مشاركة 7 منتخبات عربية، وهي: مصر والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا والسودان وجزر القمر، وجاءت القرعة على النحو التالي:المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر.المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي.المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الغابون.المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر- السودان - غينيا بيساو.المجموعة الخامسة: الجزائر - سيراليون - غينيا الإستوائية - كوت ديفوار.المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - غامبيا.