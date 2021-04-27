وفاة الملاكم الأردني راشد صويصات متأثرا بإصابته في بطولة العالم

توفي لاعب المنتخب الأردني للملاكمة عن فئة الشباب راشد صويصات، اليوم (الثلاثاء)، متأثرا بإصابة تعرض لها في بطولة العالم للشباب في بولندا.

وقالت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان: «تعرب اللجنة الأولمبية الأردنية عن حزنها العميق وألمها الشديد بوفاة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عن فئة الشباب راشد صويصات والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس (الإثنين)، متأثرا بإصابة تعرض لها أثناء نزاله مساء يوم الجمعة 16 أبريل الماضي في بطولة العالم للشباب والشابات التي أقيمت في مدينة كالسي البولندية».

وأضافت: «اللجنة الأولمبية الأردنية ممثلة برئيسها سمو الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية الفقيد صويصات، تتقدم لأهله وزملائه وأصدقائه بخالص العزاء والمواساة، وتضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه».