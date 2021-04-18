سقط الريان القطري أمام بيرسيبوليس الإيراني بنتيجة 1-3، وتعادل الوحدة الإماراتي سلبا مع جوا الهندي في مباراتين ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2021.

وعزز الفريق الإيراني صدارته للمجموعة بفوزه الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى النقطة السادسة، وأصبح مرشحًا لقطع بطاقة التأهل المباشر إلى جولة ثمن النهائي، ويأتي جوا الهندي ثانيا بنقطتين، ثم الوحدة الإماراتي ثالثا والريان القطري رابعا بنقطة وحيدة.

وللمباراة الثانية على التوالي، فشل الوحدة الإماراتي في التسجيل رغم سيطرته المطلقة على مجريات الأحداث، بالنظر إلى أن جوا الهندي الذي يشارك في البطولة لأول مرة في تاريخها، اعتمد أسلوبا دفاعيا بحتا، على غرار ما فعله في الافتتاح ضد الريان.