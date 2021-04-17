فرض التعادل السلبي كلمته على لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، من دوري أبطال آسيا 2021.

وانتهت مباراة الشارقة الإماراتي مع تركتور سازي تبريز الإيراني بنتيجة (0-0)، وجاء تعادل الشارقة بعد فوزه على القوة الجوية العراقي في الجولة الأولى، بهدف نظيف.

وشهدت المباراة إهدار الشارقة فوزاً كان في المتناول لولا الفرص الضائعة التي تناوب عليها لاعبو الشارقة وتسببت في خسارة نقطتين ثمينتين لتعزيز موقف الفريق في صدارته.

وبهذه النتيجة يرفع الشارقة رصيده إلى 4 نقاط، في صدارة المجموعة الثانية، بفارق نقطتين عن الفريق الإيراني صاحب المركز الثاني.

وفي ذات المجموعة تعادل القوة الجوية هو الآخر سلبيا مع باختاكور الأوزبكي، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وبهذه النتيجة يحيي القوة الجوية رصيده بنقطة وحيدة، يحتل بها المركز الرابع في المجموعة الثانية، بفارق نقطة خلف باختاكور الأوزبكي صاحب المركز الثالث.