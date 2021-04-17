يخوض ممثل الوطن فريق النصر لقاءً مهماً أمام فريق السد القطري عند الساعة الـ9:00 مساءً ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد أن تعادل سلبياً مع فريق الوحدات الأردني ويملك نقطة واحدة محتلاً المركز الثالث، ويسعى نجوم العالمي لتحقيق الفوز في لقاء الليلة وتصدر المجموعة، ويعتمد مدرب النصر مانو مينيز على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود عبدالرزاق حمدالله في خط المقدمة وخلفه الثلاثي نورالدين امرابط وعبدالفتاح عسيري وخالد الغنام ويقود الدفاع النصراوي الثنائي عبدالله مادو وعبدالإله العمري ومن خلفهما الحارس الأسترالي براد جونز.

أما فريق السد القطري فإنه يخوض هذا اللقاء بعد تعادله في اللقاء السابق أمام فولاذ الإيراني بهدف لكل منهما ويتقاسم معه صدارة المجموعة، ويتميز فريق السد بالاستقرار الفني بوجود المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز الذي يعتمد على طريق 3 – 4 – 2 – 1 بوجود المهاجم الجزائري بغداد بونجاح في خط المقدمة وخلفه الثنائي رودريغو تاباتا والإسباني سانتي كازورلا.