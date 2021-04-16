فشل فريق الهلال في تحقيق الفوز من أمام منافسه فريق أجمك الأوزبكي بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

شهد اللقاء هدفا مبكرا لفريق أجمك بعد خطأ من حارس المرمى عبدالله المعيوف ليضع مهاجم أجمك زافاربولفونوف الكرة في المرمى الهلالي كهدف أول لأجمك (د: 11)، وعادل للهلال مدافع الأوزبكي ساردور رحمانوف بالخطأ في مرمى فريقه (د: 27)، ومن ثم أضاف لوسيانو فيتو الهدف الثاني للهلال (د: 36)، وفي الشوط الثاني عادل فريق أجمك النتيجة عن طريق لاعبه سانجر شاكميدوف (د: 70)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وفي ذات المجموعة خرج فريقا شباب الأهلي واستقلول الطاجكستاني بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.