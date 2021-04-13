أوقفت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري إمام عاشور وأحمد عيد لاعبي الزمالك، 12 مباراة، عقب مراجعة مقاطع الفيديو التي تدين لاعبي الزمالك بإهانات للنادي الأهلي المصري ورموزه.

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف 7 لاعبين من فريق مواليد 99 بنادي الزمالك، لمدة 8 مباريات لكل منهم، وذلك بعدما تقدم الأهلي بشكوى للجنة الانضباط ضد فريق الزمالك مواليد 99 على خلفية أحداث مباراة الزمالك والأهلي في قمة دوري الشباب.

من جهتها، أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رفضها التام للقرارات الصادرة بواسطة الاتحاد المصري لكرة القدم، مبدية انزعاجها من القرارات، وقامت إدارة النادي بالاتصال بمسؤولي اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة للتأكيد على رفض القرارات وأن إدارة النادي ستصعد الأمر حتى لو وصل لتجميد نشاط الكرة.