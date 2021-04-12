أزمة جديدة بين قطبي الكرة المصرية، الزمالك والأهلي، بعد تداول مقطع فيديو للاعب الزمالك إمام عاشور وهو يحتفل مع زملائه لاعبي الزمالك في غرفة الملابس بعد التغلب على الأهلي 2/1 في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية للشباب مواليد 1999.

وتضمنت احتفالات الزمالك في غرفة الملابس ترديد عاشور وزملائه أهازيج مسيئة تجاه رموز وشخصيات تاريخية للنادي الأهلي أمثال صالح سليم ومحمود الخطيب وحسن حمدي وأحمد شوبير وآخرين.

وشارك إمام عاشور مع فئة الشباب بعد قرار إبعاده المؤقت عن اللعب مع الفريق الأول بسبب أزمته مع الجهاز الفني، ونجح في إحراز الهدف الوحيد للزمالك من ركلة جزاء.

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري الجمهورية للشباب، رافضا منح اللقب لصالح الزمالك بناء على التفوق في فارق الأهداف، أو للأهلي بناء على التفوق في المواجهات.

وقال شوبير إنه لن يتقدم بشكوى ضد اللاعب عاشور «لن أتدنى لهذا المستوى من انعدام التربية، هذا التصرف مناف للأخلاق والقيم، كان من الأولى أن يرددوا هتافات مساندة لفريقهم بدلا من سب النادي المنافس ورموزه»، مؤكدا أن الهتافات المسيئة وما حدث داخل غرفة الملابس يعد ناقوس خطر كبير للكرة المصرية.

وأضاف شوبير: «أود أن أوجه رسالة إلى إمام عاشور الذي كنا نتوسم في موهبته خيرًا، وهي أن آخر شيء يمكن أن تفكر فيه هو الملعب، وأول شيء يجب أن تفكر فيه هي التربية».