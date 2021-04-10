تأهل فولاذ الإيراني بفوزه على العين الإماراتي بـ4 أهداف نظيفة، خاطفا بطاقة العبور من الأدوار الإقصائية التمهيدية إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وينضم فولاذ الإيراني إلى المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا التي تضم النصر السعودي، والوحدات الأردني، والسد القطري.

وظهر فولاذ الإيراني في المباراة بتنظيم فني محكم، وخط دفاعي متميز، واعتماد على الهجمات المرتدة الخطرة، ما صعب المهمة على العين الإماراتي الذي شكلت خسارته الثقيلة والتاريخية ضربة موجعة لعشاقه وللشارع الكروي المحلي في الإمارات.